Македонските превозвачи вдигат блокадите по границите

Македонските превозвачи вдигат блокадите от товарните участъци на граничните пунктове. Това ще стане днес в 20:00 часа македонско време. Решението беше взето на заседание на Асоциацията „Макам-Транс“.

По-рано Европейската комисия реши да приеме нова визова стратегия, която ще реши проблема, пред който са изправени професионалните шофьори от много страни. Според това правило престоят на граждани на трети страни в държави от Шенген се ограничава до 90 дни за 6 месеца.

Това предизвика недоволството на превозвачи от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Северна Македония, които обявиха протест на граничните пунктове със страните от Шенген.



