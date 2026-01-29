Петролът поскъпна с 5%
Котировките на петрола се повишиха с над 5 процента днес, достигайки най-високото ниво от август, подкрепени от заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран - голям производител на петрол и страна, граничеща с Ормузкия проток, през който преминават около 20 процента от световното петролно производство, предаде "Франс прес", цитирана от БНР.
Около 16:45 часа българско време цената на барел американски петрол West Texas Intermediate с доставка през март нарасна с 5,09 на сто до 64,43 долара за барел.
След като премина 70 долара за първи път от септември, европейският референтен сорт Брент от Северно море, се котира нагоре с повиши с 5,03 на сто до 71,84 долара за барел.
Още по темата:
- » Египет откри нови находища на петрол и газ
- » Венецуела изпраща 50 милиона барела петрол в САЩ след заповед на Тръмп
- » НАП нищи защо е поскъпнало кафето на летище „Васил Левски“
Коментирай
Най-четено от Бизнес
Отново главозамайващи цени в български зимен курорт СНИМКИ15:00 26.01.2026 | Туризъм
Без камиони: Ограничения по магистралите през 2026 г.13:40 28.01.2026 | Транспорт
Последно от Бизнес