Проф. Михаил Константинов: Ограничаването на секциите в чужбина не е лишаване от право на вот

Ограничаването на броя на изборните секции в чужбина до 20 не е лишаване от право на вот, защото има възможност да се гласува, но при по-ограничени условия. Това каза в предаването „Денят на живо” директорът на направление „Електорални анализи и прогнози” в „Галъп интернешънъл” проф. Михаил Константинов, след като днес НС прие на първо четене да има до 20 секции извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС.

„Редица демократични държави изобщо не допускат гласуване в чужбина. Доскоро такава държава беше Гърция. Да, намалява възможността за гласуване по отношение на предишното, но не бих казал, че това нарушава конституционни права”, коментира той.

„До 2021 година минималният брой гласували в България беше 3 милиона и 300 хиляди души, след което на шест последователни парламентарни избори до урните отиват 2 милиона и 600 хиляди души. Това е трайно спадане на гласоподавателите със 700 хил. души”, каза още професор Константинов.

„Доста хора се отказаха от гласуване заради това, че бяха накарани три пъти да го правят с машина. Сега ще видим дали новата политическа ситуация ще увеличи броя на гласоподавателите поне на 3 милиона”, допълни директорът на направление „Електорални анализи и прогнози” в „Галъп интернешънъл”.

Проф. Константинов коментира и консултациите за служебен министър-председател при президента Илияна Йотова. „Още един път се потвърди каква фундаментална глупост беше тази промяна в Конституцията, която няколко пъти довежда българския политически живот до патово състояние”, отбеляза той.

„Излиза председателят на БНБ и обяснява защо той не става за служебен министър-председател. Изведнъж се оказва, че един от неговите заместници става. Подобна е ситуацията и при омбудсмана. Самият омбудсман каза, че не може, но изведнъж заместничката му може”, подчерта проф. Константинов. По думите му сме попаднали в абсурдна ситуация, от която трябва да излезем възможно най-рано.



