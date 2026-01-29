  • Instagram
Две крадли свиха 18 бона от джоба на мъж в столичен мол

Две крадли свиха 18 бона от джоба на мъж в столичен мол

Pixabay
Две жени откраднаха близо 18 000 лева от джоба на мъж в търговски център в София, съобщават от Софийската районна прокуратура, като уточняват, че двете гражданки - на 43 и на 24 години, са задържани за 72 часа и са вече с повдигнати обвинения.

Според разследването на 27 януари около 16:20 ч. обвиняемите чрез ловкост отнели 17 900 лева от джоба на 51-годишен мъж в търговски център в столицата.

По случая се води разследване. За престъплението, за което са обвинени, се предвижда наказание лишаване от свобода.

В средата на януари семейство пенсионери от кюстендилското село Лозно беше нападнато и ограбено в областния град веднага след като възрастните хора превалутирали в банката 50 000 лв. в евро.

Пенсионерите не само не се прибрали у дома веднага след банката, но вървели пеш през цялото време с чантата със спестяванията. Те се отбили и за пазар в търговска верига. След като излезли от хипермаркета, на ул. "20 април", неизвестен мъж се приближил и насилствено изтръгнал от ръцете на жената бялата пазарска чанта с парите.

Възрастните хора не са пострадали при грабежа.



#кражба #мол #София

