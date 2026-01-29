ЦГМ успокоява: Новите цени за паркиране в София няма да са от утре

Във връзка с решението на Върховния административен съд (ВАС) да върне поскъпването на синята и зелената зона за паркиране в София със задна дата - от 5 януари, от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) излязоха с официална позиция, в която уверяват гражданите, че от утре нови цени няма да има.

"Цените на синята и зелената зона за паркиране в София няма да се вдигнат от утре, въпреки решението на съда, с което се обезсили предварителното изпълнение на промените в наредбата", се посочва в съобщението на ЦГМ.

От дружеството уточняват, че ще се изчака приключването на необходимите юридически процедури, както и окончателната позиция на Столичния общински съвет (СОС), преди да се пристъпи към прилагане на наредбата, приета на 13 ноември 2025 г.

"Прилагането на разпоредбите изисква и техническо време за подготовка на системите за паркиране", добавят от ЦГМ.

В съобщението се подчертава още, че клиентите ще бъдат своевременно информирани за всякакви промени в цените и начина на платено паркиране в столицата. Това включва обновени правила за работа на зоните, разширяването им, възможностите за електронно плащане и въвеждането на нови абонаментни режими.

По-рано днес Върховният административен съд (ВАС) окончателно постанови, че увеличените цени и разширеният обхват на зоните за платено паркиране в София влизат в сила със задна дата - от 5 януари 2026 г. ВАС приема, че определението на Административен съд София - град (АССГ), с което спря промените в наредбата за паркиране, е валидно, но недопустимо и поради това следва да бъде обезсилено.

Какво предвиждат промените

Гласуваните на 13 ноември м. г. от Столичния общински съвет промени в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община предвиждат редица промени, сред които двоен скок в цените за паркиране и нови зони за платено паркиране.

От 5 януари цените стават в синя зона 2 евро на час, а за зелена зона - 1 евро на час. Максималният престой за по-скъпата зона става 3 часа (вместо 2), а за другата остава 4 часа.

Електромобилите ще паркират безплатно само до 3 часа след изпращане на безплатен SMS. Всеки следващ започнат час ще се заплаща според тарифата на зоната.





