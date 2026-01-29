Строим с Италия военна база за 3000 войници в "Кабиле" край Ямбол

Народното събрание одобри на първо и второ четене в едно заседание Споразумението между България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле" край Ямбол.

131 депутати гласуваха "за" - всички участвали във вота от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, ИТН и БСП-ОЛ, 22 от ПП-ДБ, един от АПС и един независим.

38 бяха "против" - 31 от "Възраждане", 6 от "Величие" и един от ПП-ДБ. Десетима от МЕЧ гласуваха "въздържал се".

Италия ще поеме ангажиментите за финансиране на временната инфраструктура при изграждането на войсковия район. Там ще бъдат разположени 3000 войници.

Строителството ще е на два етапа - първо - за временно, а впоследствие - и за постоянно разполагане на бойната група.

Споразумението регламентира съвместно изграждане и използване на българо-италианско съоръжение на територията на "Кабиле" по подобие на изграденото българо-американско съоръжение на учебния полигон "Ново село", каза вчера министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов при обсъждането в ресорната парламентарна комисия.

Предвижда се във войскови район "Кабиле" италианските въоръжени сили да използват едно временно и едно постоянно военно съоръжение. С подписаното споразумение се предвижда отговорност за Италия по сглобяването и разполагането на жилищни сгради, офиси, съоръжения, битови удобства, както и за свързаните с тях услуги, и възможност да предприемат необходимите строителни работи за тези цели, включително с въоръжените си сили, каза още Запрянов, цитиран от БТА.

Изпълнителният орган на Италия представя и обсъжда с изпълнителния орган на България проект на временното военно съоръжение, който отговаря на българските и италианските стандарти и критерии, а окончателният проект се одобрява от съответните български органи, допълни министърът в оставка.

Задължение на България е да осигури инфраструктура за настаняването на натовската бойна група, която е в наша територия и да създаде инфраструктура за нейното нарастване до ниво бригада, поясни Запрянов. По думите му временното разполагане ще позволи на италианската страна, която има готовност, с нейни сили и средства да го изгради в "Кабиле" и на базата на ратификацията на споразумението да започнем прехвърлянето на част от формированието от "Ново село" в "Кабиле", с което полигон "Ново село" ще бъде свободен за използване и от американските въоръжени сили.



