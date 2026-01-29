Лунен календар на покупките и парите за февруари 2026 г.
Покупки и пари — 1 февруари 2026
Растяща Луна в Лъв
Удачен ден за откриване на сметка, за влогове и спестявания. Покупателната способност се увеличава, но е важно да се съпоставят цена и качество. По-добре е да се купи един качествен и скъп артикул, отколкото няколко евтини със съмнително качество. Най-успешни покупки на:
· Бижута, включително златни и със скъпоценни камъни
· Стилни аксесоари от известни марки: часовници, очила, копчета за ръкавели, вратовръзки, колани
· Маркова парфюмерия и козметика
· Електрически ролки, сешоар, средства за оформяне и къдрене на коса
Покупки и пари — 2 февруари 2026
Пълнолуние в Лъв (00:03 ч. българско време) Пълната Луна в този знак помага за повишаване на статуса и привлекателността чрез вещи. Например, красива рокля, купена в този ден, ще привлича внимание и ще прави притежателката си неустоима. Най-добри покупки на:
· Връхна елегантна дреха
· Облекло за романтична среща
· Облекло за тържествени случаи, празници, презентации и публични изяви
· Бижута и аксесоари
· Парфюми и тоалетни води
· Декоративна козметика за лице
· Покупки и пари — 3, 4, 5 февруари до 12:32 ч.
Намаляваща Луна в Дева (след пълнолунието)
Икономични дни, благоприятни само за покупки, свързани с чистота и ред. Удачни покупки:
· Битова техника: пералня, съдомиялна, прахосмукачка, ютия
· Почистващи препарати и битова химия
· Хладилник, фризер
· Сушилня за дрехи
· Плащане за химическо чистене на дрехи, мебели и автомобилен салон
Покупки и пари — 5 февруари от 12:32 ч., 6, 7 февруари
Намаляваща Луна във Везни
Дните не се отличават с рационалност и практичност. Парите се харчат основно за удоволствия. Ако имате свободни средства, поглезете себе си и близките. Може да се купуват:
· Плодове, конфитюри, торти, сладкиши и други десерти и сладки
· Аксесоари и украшения
· Декоративна козметика
· Билети за културни развлечения: изложба, театър, кино, цирк
· Подаръци за близки и познати
Покупки и пари — 8, 9 февруари
Намаляваща Луна в Скорпион
Нежелателно е да се харчат или инвестират средства, но е удачно да се привличат — чрез заем или кредит. Електроуреди, купени в тези дни обаче, ще се развалят по-бързо. Избягвайте отделите с техника. Най-успешни покупки на:
· Лечебни билки
· Медикаменти за профилактика и лечение
· Талисмани и амулети с реална магическа сила
· Еротично бельо за повишаване на сексуалния магнетизъм
Покупки и пари — 10, 11, 12 февруари
Намаляваща Луна в Стрелец
Неподходящи дни за разходи. Непланирани покупки водят до свиване на бюджета. Подхождайте осъзнато към харчовете — лесно се излиза извън рамките му.
Покупки и пари — 13, 14 февруари
Намаляваща Луна в Козирог
Финансовите потоци се забавят. Не се препоръчват покупки без сериозна необходимост. Актуални действия:
· Плащане на дългосрочен наем
· Плащане на лихви по кредити
Покупки и пари — 15, 16 февруари
Намаляваща Луна във Водолей
Дни на ирационално и творческо мислене. Може да се купи екстравагантна дреха, която после ще остане неизползвана. Благоприятни покупки:
· Фотоапарати и видеокамери
· Оптични уреди
· Всички видове очила
· Инструменти за рисуване и изкуства
· Сенки, спирали, моливи за очи и вежди
· Участие в безплатни томболи и акции
Покупки и пари — 17 февруари
Новолуние във Водолей (14:01 ч. българско време)
Не купувайте скъпи вещи, особено импулсивно!
Покупки и пари — 18, 19 февруари
Растяща Луна в Риби
Време на мечти и разсеяност. Не правете големи покупки, сделки или откриване на сметки. Приятни покупки на:
· Детски играчки
· Семена и торове
· Мистична и духовна литература
· Посещение на платен психолог
· Услуги от гадатели и астролози
Покупки и пари — 20, 21 февруари
Растяща Луна в Овен
Парите "изгарят" бързо, но плащанията и преводите се извършват без забавяне. Импулсивните хора да избягват шопинг. Актуални покупки:
· Метални съдове: тенджери, тигани, тави, черпаци
· Кухненски ножове
· Храсторез, ножици за трева или клони
· Комплект за маникюр и педикюр
· Шевна машина и принадлежности
· Спортни стоки: гири, уреди, топки
· Спортно хранене и добавки за изгаряне на мазнини
· Автомобилни аксесоари. Купените гуми ще издържат по-дълго
Покупки и пари — 22, 23 февруари
Растяща Луна в Телец
· Силна, плодородна Луна — благоприятна за печалба и покупки. Удачни придобивки на:
· Мека мебел за спалня и хол
· Сезонни дрехи
· Модерни обувки от кожа и велур
· Кожени изделия: чанти, колани, ръкавици
· Посещение на ресторант, кафе, пицария
· Културни събития: театър, изложба, концерт
· Изискани храни, които не са от първа необходимост
Покупки и пари — 24, 25 февруари
Растяща Луна в Близнаци
Време за бързи плащания, преводи, сметки. Отлични дни за откриване на разплащателна сметка. Благоприятни покупки:
· Компютър, лаптоп, телевизор, фотоапарат, телефон
· Превозни средства
· Билети за далечно пътуване
· Научна и художествена литература
· Информационни услуги и консултации
Покупки и пари — 26, 27, 28 февруари до 11:15 ч.
Растяща Луна в Рак
Най-добрите дни през февруари за семейно пазаруване, покупки за дома и запасяване с продукти. Спестовна сметка, открита в този период, ще помогне да се съхранят средствата. Ефективни покупки:
· Кухненска мебел
· Кафемашина, пароварка, блендер, сокоизстисквачка
· Съдове за хранене и чаени сервизи
· Хидратираща и подхранваща козметика
· Уютни дрехи за възрастни и деца: пуловери, жилетки, шалове, чорапи, клинове
· Спално бельо, покривки, завеси и домашен текстил
· Продукти за запасяване
· Стоки за уют и декорация: тапети, гоблени, килими, таванни панели и пр.
Покупки и пари — 28 февруари след 11:15 ч.
Растяща Луна в Лъв
Покупателната способност отново се засилва, но е важно да се съпоставят цена и качество. По-добре е да се инвестира в една качествена и скъпа вещ, отколкото в няколко евтини с кратък живот.
