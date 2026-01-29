Лунен календар на покупките и парите за февруари 2026 г.

Покупки и пари — 1 февруари 2026

Растяща Луна в Лъв

Удачен ден за откриване на сметка, за влогове и спестявания. Покупателната способност се увеличава, но е важно да се съпоставят цена и качество. По-добре е да се купи един качествен и скъп артикул, отколкото няколко евтини със съмнително качество. Най-успешни покупки на:

· Бижута, включително златни и със скъпоценни камъни

· Стилни аксесоари от известни марки: часовници, очила, копчета за ръкавели, вратовръзки, колани

· Маркова парфюмерия и козметика

· Електрически ролки, сешоар, средства за оформяне и къдрене на коса

Покупки и пари — 2 февруари 2026

Пълнолуние в Лъв (00:03 ч. българско време) Пълната Луна в този знак помага за повишаване на статуса и привлекателността чрез вещи. Например, красива рокля, купена в този ден, ще привлича внимание и ще прави притежателката си неустоима. Най-добри покупки на:

· Връхна елегантна дреха

· Облекло за романтична среща

· Облекло за тържествени случаи, празници, презентации и публични изяви

· Бижута и аксесоари

· Парфюми и тоалетни води

· Декоративна козметика за лице

· Покупки и пари — 3, 4, 5 февруари до 12:32 ч.

Намаляваща Луна в Дева (след пълнолунието)

Икономични дни, благоприятни само за покупки, свързани с чистота и ред. Удачни покупки:

· Битова техника: пералня, съдомиялна, прахосмукачка, ютия

· Почистващи препарати и битова химия

· Хладилник, фризер

· Сушилня за дрехи

· Плащане за химическо чистене на дрехи, мебели и автомобилен салон

Покупки и пари — 5 февруари от 12:32 ч., 6, 7 февруари

Намаляваща Луна във Везни

Дните не се отличават с рационалност и практичност. Парите се харчат основно за удоволствия. Ако имате свободни средства, поглезете себе си и близките. Може да се купуват:

· Плодове, конфитюри, торти, сладкиши и други десерти и сладки

· Аксесоари и украшения

· Декоративна козметика

· Билети за културни развлечения: изложба, театър, кино, цирк

· Подаръци за близки и познати

Покупки и пари — 8, 9 февруари

Намаляваща Луна в Скорпион

Нежелателно е да се харчат или инвестират средства, но е удачно да се привличат — чрез заем или кредит. Електроуреди, купени в тези дни обаче, ще се развалят по-бързо. Избягвайте отделите с техника. Най-успешни покупки на:

· Лечебни билки

· Медикаменти за профилактика и лечение

· Талисмани и амулети с реална магическа сила

· Еротично бельо за повишаване на сексуалния магнетизъм

Покупки и пари — 10, 11, 12 февруари

Намаляваща Луна в Стрелец

Неподходящи дни за разходи. Непланирани покупки водят до свиване на бюджета. Подхождайте осъзнато към харчовете — лесно се излиза извън рамките му.

Покупки и пари — 13, 14 февруари

Намаляваща Луна в Козирог

Финансовите потоци се забавят. Не се препоръчват покупки без сериозна необходимост. Актуални действия:

· Плащане на дългосрочен наем

· Плащане на лихви по кредити

Покупки и пари — 15, 16 февруари

Намаляваща Луна във Водолей

Дни на ирационално и творческо мислене. Може да се купи екстравагантна дреха, която после ще остане неизползвана. Благоприятни покупки:

· Фотоапарати и видеокамери

· Оптични уреди

· Всички видове очила

· Инструменти за рисуване и изкуства

· Сенки, спирали, моливи за очи и вежди

· Участие в безплатни томболи и акции

Покупки и пари — 17 февруари

Новолуние във Водолей (14:01 ч. българско време)

Не купувайте скъпи вещи, особено импулсивно!

Покупки и пари — 18, 19 февруари

Растяща Луна в Риби

Време на мечти и разсеяност. Не правете големи покупки, сделки или откриване на сметки. Приятни покупки на:

· Детски играчки

· Семена и торове

· Мистична и духовна литература

· Посещение на платен психолог

· Услуги от гадатели и астролози

Покупки и пари — 20, 21 февруари

Растяща Луна в Овен

Парите "изгарят" бързо, но плащанията и преводите се извършват без забавяне. Импулсивните хора да избягват шопинг. Актуални покупки:

· Метални съдове: тенджери, тигани, тави, черпаци

· Кухненски ножове

· Храсторез, ножици за трева или клони

· Комплект за маникюр и педикюр

· Шевна машина и принадлежности

· Спортни стоки: гири, уреди, топки

· Спортно хранене и добавки за изгаряне на мазнини

· Автомобилни аксесоари. Купените гуми ще издържат по-дълго

Покупки и пари — 22, 23 февруари

Растяща Луна в Телец

· Силна, плодородна Луна — благоприятна за печалба и покупки. Удачни придобивки на:

· Мека мебел за спалня и хол

· Сезонни дрехи

· Модерни обувки от кожа и велур

· Кожени изделия: чанти, колани, ръкавици

· Посещение на ресторант, кафе, пицария

· Културни събития: театър, изложба, концерт

· Изискани храни, които не са от първа необходимост

Покупки и пари — 24, 25 февруари

Растяща Луна в Близнаци

Време за бързи плащания, преводи, сметки. Отлични дни за откриване на разплащателна сметка. Благоприятни покупки:

· Компютър, лаптоп, телевизор, фотоапарат, телефон

· Превозни средства

· Билети за далечно пътуване

· Научна и художествена литература

· Информационни услуги и консултации

Покупки и пари — 26, 27, 28 февруари до 11:15 ч.

Растяща Луна в Рак

Най-добрите дни през февруари за семейно пазаруване, покупки за дома и запасяване с продукти. Спестовна сметка, открита в този период, ще помогне да се съхранят средствата. Ефективни покупки:

· Кухненска мебел

· Кафемашина, пароварка, блендер, сокоизстисквачка

· Съдове за хранене и чаени сервизи

· Хидратираща и подхранваща козметика

· Уютни дрехи за възрастни и деца: пуловери, жилетки, шалове, чорапи, клинове

· Спално бельо, покривки, завеси и домашен текстил

· Продукти за запасяване

· Стоки за уют и декорация: тапети, гоблени, килими, таванни панели и пр.

Покупки и пари — 28 февруари след 11:15 ч.

Растяща Луна в Лъв

Покупателната способност отново се засилва, но е важно да се съпоставят цена и качество. По-добре е да се инвестира в една качествена и скъпа вещ, отколкото в няколко евтини с кратък живот.