Пеевски посреща ученици в Музея на сглобката (СНИМКИ)

Пеевски посреща ученици в Музея на сглобката (СНИМКИ)

ДПС - пресцентър
Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се срещна с младежи от област Плевен, посетиха Парламента и разгледаха експозицията в Музея на Сглобката, разположен в кабинет 222А в Народното събрание. И вчера, и днес той посреща ученици.

"Младите хора изразиха подкрепата си за политиката на ДПС и лидерът Делян Пеевски, а той ги увери, че бъдещето на младите хора и това да останат в България и да се реализират тук е главен приоритет за ДПС", съобщават от пресцентъра на ДПС-НН.

#Делян Пеевски

