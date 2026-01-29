Пеевски посреща ученици в Музея на сглобката (СНИМКИ)
Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се срещна с младежи от област Плевен, посетиха Парламента и разгледаха експозицията в Музея на Сглобката, разположен в кабинет 222А в Народното събрание. И вчера, и днес той посреща ученици.
"Младите хора изразиха подкрепата си за политиката на ДПС и лидерът Делян Пеевски, а той ги увери, че бъдещето на младите хора и това да останат в България и да се реализират тук е главен приоритет за ДПС", съобщават от пресцентъра на ДПС-НН.
Още по темата:
- » Пеевски: За България е чест и привилегия да бъде в Съвета за мир на Доналд Тръмп
- » Делян Пеевски призова Румен Радев да присъедини България към Съвета за мир
- » Пеевски подкрепи въвеждането на сканиращи машини за гласуване
Коментирай
Най-четено от Политика
Последно от Политика