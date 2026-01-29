  • Instagram
Кристиано Роналдо за малко не уби оператор ВИДЕО

Стопкадър/ФБ
В мрежите набира популярност видео, на което Кристиано Роналдо изпълнява удар с такава сила, че топката уцелва в главата оператор, заснемащ тренировката. Суперзвездата на футбола отново показа защо е известен с невероятната си техника и мощни удари.

Легендата на футбола демонстрира нечовешка мощ при изпълнението на статично положение (ситуация, при която играта е спряна и се подновява с изпълнение на удар от точно определено място, след нарушение, излизане на топката в аут или странично хвърляне - бел.ред.).

Феновете реагираха с изумление и хумор, коментирайки "INSANE shot power" и шегувайки се за инцидента.

Кристиано Роналдо е един от най-успешните футболисти в историята, носител на пет "Златни топки" и рекордьор по голове в Шампионската лига.

Роден в Мадейра, Португалия, той започва професионалната си кариера в Спортинг (Лисабон), а по-късно играе за "Манчестър Юнайтед", "Реал Мадрид", "Ювентус" и "Ал-Насър".

Известен е с атлетизма, невероятните си удари и професионализъм, който го поддържа на върха вече повече от две десетилетия.

#Кристиано Роналдо

