Зеленски е готов да се срещне с Путин, за да обсъдят Донбас и ЗАЕЦ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят най-чувствителните въпроси, по-специално тези, свързани с териториите и АЕЦ "Запорожие". Въпреки това не изглежда, Кремъл да проявява интерес към подобна среща. Това заявява министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига по време на онлайн заседание на Съвета на министрите на външните работи на Европейския съюз, съобщава пресслужбата на украинското външно министерство, предава УНИАН.



В контекста на мирните усилия и неотдавнашните преговори в Абу Даби, Сибига отбелязав, че Украйна ги разглежда преговорите като продължение на сътрудничеството със САЩ и мирните усилия, които получиха нов импулс миналата есен.



Както съобщава министърът на външните работи, в момента Украйна заедно със САЩ се подготвя за следващия кръг в тристранен формат в най-близко бъдеще.



"Както вече посочих, президентът на Украйна Володимир Зеленски е готов да се срещне с Путин, за да обсъдят най-чувствителните въпроси. По-конкретно, свързани с териториите и АЕЦ "Запорожие“. Публичната реакция на Кремъл на тази теза за пореден път показа, че Путин не иска да спре агресията“, подчертава министърът.



Сибига отбелязава също, че в съвременната геополитическа реалност само САЩ и президентът Доналд Тръмп са в състояние да принудят Москва да прекрати войната.



Министърът на външните работи подчертава, че въпреки гръмките изявления, "Русия не е успяла да постигне нито един пробив на бойното поле, а загубите на руските войски продължават да нарастват. Целта на Украйна е да достигне ниво от 50 хиляди руски загуби на месец".



По-конкретно, според Сибига, "когато руснаците започнат да губят повече, отколкото са в състояние да набират, това ще принуди Путин и неговия режим да преразгледат плановете си".



Сибига отново подчертава, че "Украйна се стреми да постигне паритет в оръжията и възможностите на фронтовата линия".



Министърът на външните работи на Украйна заявява, че "подкрепата за Украйна е инвестиция в общата сигурност на европейския континент. "Ние печелим време за вас – това е горчивата истина. По-добре е да спрем Русия в Украйна още сега".



В същото време той отбелязава, че "Европа трябва да постигне пълна стратегическа автономия по въпросите на въоръжението и сигурността. Това е въпрос на оцеляване на Европа, в който Украйна е ключов елемент по този път"