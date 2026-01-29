Второ „да”: Мария Филипова е приела да поеме поста на служебен премиер

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Държавният глава се срещна със заместник-омбудсмана Мария Филипова.

След срещата Филипова направи коментар пред медиите.

"На президента аз отговорих - да, ако тя прецени", каза Филипова.

По-рано през деня президентът Илияна Йотова се срещна с омбудсмана Велислава Делчева.

След консултациите вчера стана ясно, че подуправителят на БНБ Андрей Гюров е готов да поеме поста на служебен премиер. Преди него президентът разговаря с управителя на БНБ Димитър Радев и другите двамата подуправители Радослав Миленков и Петър Чобанов, те обаче се отказаха от поста с различни аргументи.

Във вторник отказ имаше и от страна на председателя на парламента Рая Назарян.

Финалният кръг разговори на "Дондуков 2" е утре, когато президентът ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.