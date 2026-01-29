  • Instagram
Еконт спира пощенските услуги

Логистичната компания „Еконт“ спира да предоставя универсални пощенски услуги, за да се концентрира върху своята основна експертиза – куриерските доставки. Решението е продиктувано от вярата в принципа за разделение на труда, като целта е осигуряване на по-висока скорост и качество в логистиката на стоки.

„За да бъдем максимално полезни, избираме да правим само едно нещо и да го правим като специалисти“, посочва собственикът на компанията Николай Събев. На 20 януари 2026 година е подадено официално заявление за прекратяване на лицензията за универсални пощенски услуги, с което стартира законовият 6-месечен срок на предизвестие.

Промяната засяга специфични услуги, които попадат в обхвата на универсалната поща. След изтичане на преходния период, клиентите ще трябва да се обръщат към „Български пощи“ за:

Обикновени писма и малки пакети без проследяване;

Пратки с пощенски марки;

Секограми и неадресирана поща.

„Ролята на Български пощи е да осигуряват универсалната връзка – писмата и кореспонденцията. Ролята на Еконт е да осигурява логистиката на стоките и личната грижа с висока скорост“, допълва Николай Събев.

Сигурност за финансовите услуги
Важно за клиентите е, че „Еконт“ запазва услугите „Пощенски паричен превод“ и „Наложен платеж“. Компанията подготвя нови промени в този сегмент, насочени към модернизиране на разплащанията и интеграция на платформата „ecoints“ за повече свобода и сигурност.


За всички документи и пратки потребителите могат да продължат да разчитат на стандартните куриерски услуги на компанията, които запазват своите предимства – гарантирано проследяване, лично връчване и опции за промяна на доставката в движение.

