  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +10
Пловдив: +6 / +7
Варна: +7 / +10
Сандански: +9 / +9
Русе: +4 / +8
Добрич: +7 / +9
Видин: +6 / +7
Плевен: +5 / +7
Велико Търново: +6 / +8
Смолян: +0 / +1
Кюстендил: +5 / +5
Стара Загора: +4 / +4

Отменят грипната епидемия в Бургаско

  • Сподели в:
  • Viber
Отменят грипната епидемия в Бургаско
A A+ A++ A

Отменят грипната епидемия в Бургаско. Областният щаб срещу грипа в Бургас реши, че няма да удължава противоепидемичните мерки. Те са в сила до 30 януари.

Причината е спад на заболеваемостта, съобщиха здравните власти, предава БНТ. Данните към днешна дата показват 220 болни на 10 хил. души население в сравнение с преди дни, когато те са били 322.

Натискът към болниците е спаднал с 30%, въпреки че към момента инфекциозното отделение на държавната болница е запълнено и дори са разкрити допълнителни 5 легла.

След междусрочната ваканция, учениците в цялата област се връщат в класните стаи на 3 февруари и обучението ще продължи присъствено.

#грипна епидемия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?