Депутати почти се сбиха в парламента заради Изборния кодекс

Пленарното заседание на 51-ото Народно събрание беше прекъснато днес, 29 януари 2026 година, след като депутати от „Възраждане“ и „Алианс за права и свободи“ (АПС) почти стигнаха до физическа саморазправа. Напрежението ескалира по време на дебатите по промените в Изборния кодекс, съобщи БТА.

Искрата на конфликта беше запалена от Цончо Ганев от трибуната, който отправи остри обвинения към ДПС и АПС относно вота в чужбина. Той намеси и името на Христо Иванов в контекста на твърдения за въвеждане на турски език в българските училища – теза, която традиционно се използва за политическа провокация.

Намеса на квесторите

Докато зам.-председателят на „Възраждане“ говореше, Даниел Петров от същата група влезе в остър словесен спор с Ахмед Вранчев от АПС. Камерите в залата уловиха момента, в който депутати от Алианса прибраха своя колега, за да предотвратят удар, докато квесторите се опитваха да разделят враждуващите групи.

Председателят на парламента Рая Назарян беше принудена да обяви 20-минутна почивка с думите: "Призовавам ви да се успокоите и да седнете на местата си", цитирана от БТА.

Залогът: Изборният кодекс

Инцидентът се случи на фона на разглеждането на два ключови законопроекта. Единият, внесен от „Възраждане“, предвижда драстично ограничаване на секциите извън Европейския съюз. Вторият, на ПП-ДБ, настоява за пълно възстановяване на машинното гласуване. Вместо експертен дебат обаче, народните представители предложиха на обществото поредния епизод на агресия, който блокира работата на институцията.