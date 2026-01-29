ВАС върна поскъпването на синя и зелена зона в София

Върховният административен съд реши да върне поскъпването на зоните за паркиране в София със задна дата - от 5 януари, съобщи БНТ.

Съдът обезсили като недопустимо определението на Административен съд - София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на наредбата.

ЦГМ



