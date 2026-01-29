ВАС върна поскъпването на синя и зелена зона в София
Върховният административен съд реши да върне поскъпването на зоните за паркиране в София със задна дата - от 5 януари, съобщи БНТ.
Съдът обезсили като недопустимо определението на Административен съд - София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на наредбата.
ЦГМ
Още по темата:
- » Стаматов: Училищата в София са далеч от грипна епидемия
- » СО раздава проследяващи устройства за хора с деменция
- » Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Коментирай
Най-четено от Общество
НА ЖИВО Продължава фестивалът "Сурва" в Перник10:26 24.01.2026 | Общество
Отиде си Калин Терзийски12:06 23.01.2026 | In Memoriam
Последно от Общество