ВАС върна поскъпването на синя и зелена зона в София

Върховният административен съд реши да върне поскъпването на зоните за паркиране в София със задна дата - от 5 януари, съобщи БНТ.

Съдът обезсили като недопустимо определението на Административен съд - София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на наредбата.

