Поредното "не": Делчева отказа да стане служебен премиер

Трети ден на консултации при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Досега поста отказаха председателят на Народното събрание Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев, както и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков. Единственото „да”, което президентът получи, беше от третия подуправител на БНБ – Андрей Гюров.

Първа на консултации на „Дондуков” 2 в четвъртък отиде омбудсманът Велислава Делчева. „Омбудсманът няма място в изпълнителната власт, това се потвърждава в последните месеци, откакто бях избрана. Три пъти повече жалби има през този период. За гражданите е изключително важно да има действащ човек на моята позиция, те трябва да имат защитник на правата си. Омбудсманът трябва да остане независим от останалите институции - не може да изпълнява длъжността на служебен премиер и после да защитава индивидуалните проблеми на гражданите”, каза Делчева.

След нея на консултации пристигна заместник-омбудсмана Мария Филипова.

Длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10. На 30 януари Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата - Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.