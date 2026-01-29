Васил Терзиев: Кризата със сметосъбирането е овладяна – говорим с числа, не с внушения

Кметът на София Васил Терзиев внесе в Столичния общински съвет подробен доклад за състоянието на сметосъбирането в столицата, който съдържа пълна информация за количествата отпадъци, разходите, договорите и анексите по зони.

Целта на доклада е да внесе яснота и прозрачност по темата и да отговори с конкретни данни на всички въпроси и спекулации около услугата.

„Много вярвам, че прозрачността лекува най-добре. Затова искам всичко, което се прави, да бъде максимално достъпно – и за общинските съветници, и за гражданите на София. В доклада ясно се вижда колко е платено, какъв е тонажът и че за 2025 г. имаме намаление на разходите с 1,7 млн. лв. и с близо 4% по-малко отпадък заради затегнатия контрол“, заяви Терзиев.

Кризата със сметосъбирането в засегнатите райони е овладяна и в момента системата функционира в режим на поддръжка след седмици на наваксване. Това беше съобщено вчера от директора на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.

Данните в доклада на Терзиев показват, че разходите за сметосъбиране и сметоизвозване през 2025 г. са по-ниски почти във всички зони спрямо 2024 г., като общите разходи намаляват от 73,1 млн. лв. на 71,4 млн. лв.

През 2025 г. са извозени и около 14,5 хил. тона по-малко отпадъци – спад от близо 4%, отчетен във всички месеци и почти всички зони. Намалението се дължи основно на по-строг контрол и ограничаване на небитовия отпадък в сивите контейнери, благодарение на съвместната работа на Столичния инспекторат и Столичното предприятие за третиране на отпадъци

Въпреки затрудненията в две зони – 3 и 6 ("Люлин", "Красно село", "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев"), услугата по сметосъбиране и сметоизвозване не е прекъсвала нито за ден, а в останалите зони са сключени анекси с индексация на цените под нивото на инфлацията.

Васил Терзиев подчерта още, че към момента системата на сметосъбиране вече работи нормално, а в най-засегнатите райони е преминато в режим на поддръжка

По-голямата част от контейнерите се обслужват ежедневно, а едрогабаритният отпадък е извозен почти навсякъде, което води до осезаемо подобрение на средата в кварталите.

Столичният кмет увери, че усилията за стабилизиране на системата продължават, като паралелно с това Столичната община подготвя следващите стъпки по обществените поръчки и дългосрочното подобряване на услугата, а текущата оперативна информация за дейностите на терен се актуализира ежедневно.