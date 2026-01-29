Проф. Кантарджиев каза как да се предпазим от върлуващия щам, наричан супергрип

Тази година грипната епидемия не е сурова и тежка.

Това обясни бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев.

Епидемиологът уточни, че причина за това са навременни мерки и самосъзнанието на хората.

"Предишните години сме имали много повече от две области по това време в епидемична обстановка. Тази година станаха няколко неща.

Грипната епидемия в нашата страна се забави - дойде по-късно. Увеличаването на случите е доста бавно. През последната седмица новите случаи са се увеличили малко. Ако предишната седмица бяха 144 на 10 хил. - сега са 149.

Една от първите области, която въведе противоепидемични мерки беше област Бургас. Разговарях с директора на РЗИ и мога да ви кажа, че след въвеждането на тези мерки случаите доста се увеличиха, което е нормално. Това значи, че мерките са въведени навреме, пише Блиц.

Бургас в момента са с 319 нови случая, предишната седмица бяха 250. Случаите в Пловдив тази седмица са 225 - за една седмица са се увеличили със 100 пункта. Затова и колегите от Пловдив въведоха мерки.

Повече случаи от Пловдив обаче има в област Ямбол. Две седмици предупреждавам колегите от там, че имат много болни деца - от 5 до 14-годишна възраст, което говори за епидемично разпространение", посочи експертът.

Въпреки това той е категоричен, че тази година случаите са много по-малко.

"Трябва да видим другата седмица дали случаите ще продължат слабо да се увеличават, каквато е тенденцията, или ще започнат да намаляват. По-слабото развитие на грипната епидемия го обяснявам с няколко неща.

Първо: Метеорологичните условия - беше доста дълга есента и по-късно дойде зимата.

Второ: Почти всички подлежащи на ваксинация по програмата за над 65 г. бяха ваксинирани - тази година за пръв път не останаха неизползвани ваксини по нея. Освен това се забелязва и един засилен интерес и от родителите - както за назалната ваксина, така и за грипните ваксини за деца.

Третото нещо, което оценявам: Хората започнаха да спазват някакви правила. Не се събират с видимо болни. Ползват маски в градския транспорт и по магазините", подчерта проф. Кантарджиев.

"Съдейки по посещенията в аптеките и в лекарските кабинети можем да кажем, че тази година грипната епидемия не е сурова", допълни той.

Според него има няколко основни разлики между грипа и останалите сезонни вируси.

"Останалите респираторни инфекции със сезонен характер, каквито са риновирусите, бокавирусите, парагрипните инфекции, аденовирусите и т.н. - всички те имат по-дълъг инкубационен период. За няколко дни човек усеща на първия ден го дразни гърлото - някои по-несъзнати не взимат мерки. На втория ден усеща, че инфекцията се качва, започва носът да тече.

На третия ден започва сухата кашлица и температурата. Всички инфекции, без грипната се развиват така.

Грипът обаче първо има кратък инкубационен период. Другите се развиват няколко дни, след като си имал контакт със заразен - пипайки очите си или вдишвайки аерозола около някой болен.

За разлика от другите вируси в рамките на 2 часа до 2 часа и половина от пълно здраве те поставя на легло.

С висока температура над 38,2 градуса, дразнене на гърлото, болки по мускулите, много силни болки по ставите и адинамия, което е загуба на сили - търсиш постелята, леглото. Освен това - само при грипа - дразнене от светлината и болки в очните ябълки и главоболие", подчерта проф. Кантарджиев.

"Малко се спекулира за различните щамове от хора, които не разбират. Симптомите на грипа са едни и същи. Дори и този щам, който беше кръщаван от мнозина супергрип или други подобни - неправилно според мен, защото има мутации в гените на хемолизина - това го прави по-прилепчив.

По-лесно се предава от човек на човек. Контагиозният индекс - това е един човек колко души заразява - при грипа не е висок. При други инфекции е по-висок. Например при варицела един може да зарази до 23 души. Докато при грипа болният заразява двама, най-много трима.

За разлика от другите сезонни инфекции грипът е характерен с това, че ако боледува един човек, зависи и от подварианта, може да се заразят трима или четирима, при които вирусът се размножава в тях, те правят имунен отговор, но не се разболяват от този подвариант. За кратък период обаче са заразни при много близък контакт", подчерта той.

Проф. Кантарджиев е категоричен, че вече е късно за ваксина срещу грип.

"В общественото пространство се прокарват едни идеи тепърва да се ваксинират хората. Лично моето мнение е обаче, че не трябва. За да се развие някаква имунна защита след ваксиниране обикновено са нужни около две седмици. Тогава се появяват антитела. След три седмици започват да се развиват клетки на защитата, които да те защитят от инфекцията.

Тоест ни трябват едни 21 дена след ваксинацията. Сега е късно. Тези, които не могат да се ограничат - по-добре да правят профилактика с антивирусно лекарство, но истинско, което се изписва само от лекар. Взима се за профилактика. Това са лекарствата, които се взимат в първите часове след появяването на симптомите на грипа.

Ако искаш след 24 часа да си по-добре и да не заразяваш близките. Те могат да се взимат и профилактично, но в по-малко количество. В рамките на 10-14 дни. Но те предпазват от заразяване", подчерта той.

Проф. Кантарджиев коментира и дали ще има истински пик на грипа.

"Ако случаите продължат да се увеличават и другата седмица е възможно епидемията да се развие - не така бурно, но няколко седмици повече, отколкото обикновено", прогнозира епидемологът.