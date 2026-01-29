  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +12
Пловдив: +6 / +7
Варна: +7 / +12
Сандански: +8 / +9
Русе: +5 / +10
Добрич: +7 / +12
Видин: +5 / +7
Плевен: +5 / +9
Велико Търново: +5 / +8
Смолян: +0 / +1
Кюстендил: +4 / +5
Стара Загора: +2 / +4

Омбудсманът пристигна на "Дондуков" 2 за среща с Йотова за служебен премиер

  • Сподели в:
  • Viber
Омбудсманът пристигна на "Дондуков" 2 за среща с Йотова за служебен премиер
A A+ A++ A

Омбудсманът Велислава Делчева пристигна на "Дондуков" 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Йотова я посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата е закрита.

По-късно в 14:00 ч. държавният глава ще разговаря със заместник-омбудсмана Мария Филипова.

В петък предстои президентът да се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

В сряда Илияна Йотова проведе срещи с управителя и подуправителите на Българската народна банка (БНБ) относно назначаване на служебно правителство.

След срещата си с президента Йотова вчера, подуправителят на БНБ Андрей Гюров каза, че е готов да стане служебен премиер.

Гуверньорът на банката Димитър Радев и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков заявиха пред журналисти, че няма да приемат поста на служебен министър-председател.

Във вторник президентът Илияна Йотова се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която също отказа поста на служебен премиер.

#Илиана Йотова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?