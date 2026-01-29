Омбудсманът пристигна на "Дондуков" 2 за среща с Йотова за служебен премиер
Омбудсманът Велислава Делчева пристигна на "Дондуков" 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.
Йотова я посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата е закрита.
По-късно в 14:00 ч. държавният глава ще разговаря със заместник-омбудсмана Мария Филипова.
В петък предстои президентът да се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
В сряда Илияна Йотова проведе срещи с управителя и подуправителите на Българската народна банка (БНБ) относно назначаване на служебно правителство.
След срещата си с президента Йотова вчера, подуправителят на БНБ Андрей Гюров каза, че е готов да стане служебен премиер.
Гуверньорът на банката Димитър Радев и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков заявиха пред журналисти, че няма да приемат поста на служебен министър-председател.
Във вторник президентът Илияна Йотова се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която също отказа поста на служебен премиер.
