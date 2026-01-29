Колко струват основните храни близо месец след въвеждането на еврото у нас

Месец след присъединяването на България към еврозоната цените на основните хранителни продукти продължават да бъдат под внимателно наблюдение. В третата част на своята проверка репортерът на „Твоят ден“ Рая Ваташка отново влезе в търговската мрежа, за да проследи как се е променило нивото на цените спрямо месеците ноември и декември. В проверката този път се включи и кулинарният експерт Ути Бъчваров.

Основният продукт в проверката е свинското месо – ключова част от традиционната българска трапеза. През последните месеци на старата година свинското печено е било на промоция и се е продавало за 4,85 евро за килограм. В момента обаче продуктът е на редовна цена от 8,18 евро.

Въпреки повишението Ути Бъчваров отбеляза, че свинското месо остава сравнително достъпно и продължава да бъде сред предпочитаните продукти за семейни събирания и празнични поводи.

При картофите не се отчита промяна в цената спрямо предходните месеци. Статистиката показва, че доматите, краставиците и картофите са поскъпнали значително още от юни, но през последните два месеца цените им се задържат относително стабилни.

Според Бъчваров в сравнение с редица европейски държави цените на подобни продукти в българските магазини остават по-ниски.

При плодовете се наблюдават по-умерени изменения. Бананите са поскъпнали с около 5 евроцента, което експертите определят като минимално и очаквано повишение за месец януари, когато транспортните и енергийните разходи традиционно са по-високи.

Мандарините пък се продават за 1,78 евро. Те са по-евтини спрямо ноември, но по-скъпи в сравнение с декември с около 16 процента.

Царската туршия е сред малкото продукти с отчетливо понижение в цената. Ако през ноември и декември килограм е струвал 6,64 евро, то през януари цената е спаднала с около 1,50 евро. Това поевтиняване е определено като „постновогодишен бонус“ за потребителите.

Сред продуктите за приготвяне на баница се отчита по-сериозно поскъпване. Сиренето е увеличило цената си с близо 13% за периода от ноември до януари. По думите на Ути Бъчваров традиционният български продукт вече се предлага основно в по-големи разфасовки, което допълнително натоварва семейния бюджет.

При яйцата също няма поевтиняване. Редовната цена за 10 броя е 3,37 евро както преди коледните празници, така и в момента. Изчисленията показват, че цената на едно яйце е нараснала от около 40 до над 60 стотинки.