Асен Василев загуби делото срещу Тошко Йорданов а 250 000 лева

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев загуби на първа инстанция гражданското дело за клевета, което водеше срещу Тошко Йорданов от "Има такъв народ". Софийският градски съд отхвърли претенциите на Василев за обезщетение в размер на 250 000 лева, предава вестник "Сега".

Конфликтът между двамата политици датира от 2021 година, когато Тошко Йорданов обяви от парламентарната трибуна, че в миналото Асен Василев е откраднал интелектуална собственост и е бил осъден за това в чужбина. Според твърденията Василев е довел до фалит фирмата Lesno.com, след което е прехвърлил технологията и служителите в ново дружество.

"Решението на градския съд не е окончателно и Асен Василев може да го атакува пред апелативната инстанция", се посочва в съдебните регистри. Към момента лидерът на ПП е осъден да заплати на Тошко Йорданов 11 303 лева за направените съдебни разноски.

Предистория на спора

Първоначално Асен Василев заведе частичен иск за 75 000 лева, който впоследствие беше увеличен до пълния размер от четвърт милион. През 2022 година делото беше временно спряно по взаимно съгласие, но по-късно беше рестартирано по искане на Василев.

Политически отзвук

Асен Василев категорично отрича обвиненията и твърди, че е спечелил всички международни дела, свързани с казуса в Лондон и САЩ. Той определя атаките като политически мотивирани, подчертавайки, че те са се появили в момент, когато е бил канен за министерски пост от същата партия, която го обвинява.