Съвети за гъста и здрава коса през зимата

Зимата е предизвикателен период за коса. Ниските температури, сухите помещения, въздухът носени на шапките често и резките температурни разлики между външната среда и отопляемите помещения могат да доведат до изсушаване, накъсване и засилен косопад. За да запазим косата си гъста, здраве и жизнена през студените месеци, е важно да адаптираме грижата си по посока на сезона.

1. Хидратацията е изключително важна

През зимата косата губи влага много по-лесно. Затова е препоръчително да използвате хидратиращи шампоани и балсами, които подхранват косата в дълбочината. Маските за коса с натурални масла (арганово, кокосово, рициново) или кератин е добре да се прилага поне веднъж седмично.

2. Ограничете честото миене

Прекалено честото миене може да отнеме естествените защитни масла на скалпа. През зимата е достатъчно косата да се мие 2–3 пъти седмично, в зависимост от типа ì. Използвайте хладка, а не гореща вода, за да избегнете допълнително изсушаване.

3. Грижа за скалпа

Здравата коса започва от здрав скалп. Масажът на скалпа стимулира кръвообращението и подпомага растежа на косата. Може да използвате серуми или масла, богати на витамини А, Е и В-комплекс, които поддържат корените и намаляват косопада.

4. Внимавайте с топлинната обработка

Сешоари, преси и маши допълнително изтощават косата през зимата. Ако е възможно, оставете косата да изсъхва естествено и използвайте топлинни уреди само при, задължително с термозащитен продукт.

5. Носете подходящи шапки

Шапките предпазват косата от студа, но е важно да са от естествени материи като памук или вълна. Синтетичните тъкани увеличават статичното електричество и могат да накъсат косъма. Добра практика е и да не носите силно стегнати шапки, за да не нарушите кръвообращението на скалпа.

6. Балансирано хранене

Храненето има пряко влияние върху състоянието на косата. През зимата наблягайте на храни, богати на протеини, желязо, цинк и омега-3 мастни киселини – яйца, ядки, риба, авокадо и зелени листни зеленчуци. При нужда можете да добавите и хранителни добавки след консултация със специалист.

7. Подстригване за здрав вид

Редовното подстригване на връхчетата, дори и минимално, помага за подобряване на цвета на кожата и поддържа косата по-гъста и здравето на вида.

С правилна и последователна грижа косата може да остане красива и жизнена дори през най-студените месеци. Адаптирането на рутината към зимните условия е най-сигурният начин да предпазим и да подчертаем нейния здравословен растеж.

