Костадинов: Стъклото на колата ми беше счупено на служебния паркинг на парламента

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов публикува във Facebook видео, показващо как предмет чупи предното дясно стъкло на служебния му автомобил. По негови думи това се случило в сряда, докато колата била паркирана на депутатския паркинг в София.



Костадинов подчертава, че прозорецът е разбит от страната на мястото, на което обикновено се вози. От СДВР потвърдиха за NOVA, че е подаден сигнал и е извършен оглед. Към момента се изясняват причините за случилото се. Според версии може да става дума за хвърлен камък или обстрел с въздушно оръжие.