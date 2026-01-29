Санкционираният „Лукойл“ продава чуждестранни си активи на Carlyle за 22 милиарда долара

Руският петролен гигант „Лукойл“, който е под санкции от САЩ, обяви, че е сключил споразумение с американската частна инвестиционна компания Carlyle Group за продажбата на своите чуждестранни активи, съобщава AFP.

В прессъобщение компанията уточнява, че става дума за продажбата на Lukoil International GmbH, като сделката не включва активите в Казахстан.

Анализатори оценяват общата стойност на чуждите активи на „Лукойл“ на около 22 милиарда долара. Сред тях са четири български дъщерни дружества, включително рафинерията в Бургас „Нефтохим“ и веригата бензиностанции на „Лукойл“ в страната.

Компанията уточнява, че подписаното споразумение е неексклузивно и зависи от някои предварителни условия, като получаването на необходимите регулаторни одобрения, включително разрешение от OFAC – Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

През октомври 2025 г. САЩ, Европейският съюз и Великобритания включиха „Лукойл“ в санкционни списъци, принуждавайки ръководството на компанията бързо да търси купувачи за международните си активи. На 15 януари 2026 г. OFAC удължи лицензията за продажбата на чуждите активи до 28 февруари.

Санкциите срещу „Лукойл“ и най-големия руски производител на петрол „Роснефт“ бяха наложени заради забавянето на мирните преговори между Русия и Украйна. Целта на администрацията на тогавашния президент Доналд Тръмп беше да упражни натиск върху Москва за постигане на мирно споразумение.

Междувременно американското Министерство на финансите вече блокира две предишни опита за продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“: първо с швейцарската търговска група Gunvor през октомври 2025 г., и второ чрез предложена размяна на акции, организирана от Xtellus Partners, бившето американско подразделение на руската банка VTB, през декември.