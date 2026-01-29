Германия забранява приложенията срещу камери на пътя

Германия се готви за радикална промяна в правилата за движение по пътищата, която може да сложи край на използването на мобилни приложения за предупреждение за камери за скорост. В момента тече остър политически дебат, при който федералните провинции настояват за пълна забрана не само на използването, но и на самото наличие на такъв софтуер в автомобила, съобщават германските медии, цитирани от "Spiegel".

В момента германското законодателство е в "сива зона" – шофьорите имат право да се информират за камерите преди пътуване, но не и по време на движение. Новата инициатива на Бундесрата цели да затвори тази вратичка, като въведе наказания, сходни с тези във Франция и Швейцария.

Удар по личната неприкосновеност

Предложението предвижда полицията да има право да санкционира шофьори и пътници, ако на техните устройства бъде открита инсталирана "Blitzer" програма. Това би означавало, че при рутинна проверка служителите на реда биха могли да изискват достъп до смартфоните на пътуващите – мярка, която вече предизвика вълна от критики от страна на защитниците на личните данни в Германия.

Германското федерално правителство, в лицето на Министерството на транспорта, засега се противопоставя на пълната забрана. Оттам подчертават, че подобен ход може да наруши конституционните права на гражданите. Вместо това правителството предлага затягане на реалния контрол на пътя и по-високи глоби при доказано използване на приложенията в момент на шофиране.

Примерът на съседите

Моделът, който германските провинции искат да приложат, вече работи в други европейски държави. В Швейцария всеки, който притежава подобно приложение в телефона си, докато е в автомобила, подлежи на глоба до 1000 франка. Във Франция санкциите достигат до 1500 евро, а в Белгия законът дори предвижда възможност за лишаване от свобода при системни нарушения.

Парадоксът в германската ситуация е, че докато политиците искат да забранят приложенията, радиостанциите в страната продължават легално да излъчват информация за разположението на радарите. Аргументът на съда е, че тези съобщения се чуват от всички и имат превантивен ефект, докато приложенията се считат за инструмент за целенасочено заобикаляне на закона.