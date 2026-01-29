Разходите за живот в България са се увеличили с 6% за година
Необходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ вече възлиза на 1562 лева (799 евро). Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за четвъртото тримесечие на 2025 година, представени на официална пресконференция.
Според синдикалните разчети, за нормалното съществуване на тричленно семейство, състоящо се от двама възрастни и едно дете до 14 години, са необходими 2812 лева (1438 евро) месечно.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че необходимият за издръжка доход отбелязва ръст от 1 процент на тримесечна база и 6 процента в сравнение със същия период на миналата година. Тези числа отразяват продължаващото поскъпване на основни стоки и услуги, които формират потребителската кошница на българина.
Социално значение на данните
Статистиката на КНСБ е ключов индикатор за нивото на доходите в страната. Тя показва сумата, която е нужна не просто за физическо оцеляване, а за нормално водене на живот, включващо разходи за транспорт, здравеопазване и поддръжка на дома. Данните ще бъдат използвани като база в предстоящите преговори за актуализация на възнагражденията в различни сектори на икономиката.
