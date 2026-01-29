  • Instagram
На лов за нередовни пътници: В София са проверени над 15 500 души за ден

На лов за нередовни пътници: В София са проверени над 15 500 души за ден
Центърът за градска мобилност със засилените проверки в обществения транспорт в София.

За ден са проверени над 15 500 пътници, а на 223 са съставени глоби за липса на превозен документ.

В сряда извънредни екипи е имало по линиите:

район „Възраждане“ и бул. „К. Величков“ – А72, 77, ТМ11, 22;
район „Люлин“ – А42, 81, 111;
район „Младост“ и бул. „Цариградско шосе“ – А76, 84, ТБ3, 4, 5, 11.
В четвъртък допълнителни инспектори ще проверяват линиите в ж.к. „Левски Г“. По останалите ще има редовен контрол.

Средната глоба е в размер на 40 лева.

#градски тронспорт

