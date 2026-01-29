Варна е пред криза с боклука, по-голяма от софийската

Варна е изправена пред опасност от мащабна криза със сметосъбирането, която може да надхвърли по сериозност проблемите в София. За това предупреди кметът на морската столица Благомир Коцев в социалните мрежи тази сутрин, съобщи БНР. Причината за напрежението е липсата на гласувана план-сметка за чистотата за 2026 година, която трябва да бъде приета законово до 31 януари.

"Ако план-сметката за чистота не бъде гласувана извънредно на сесията, от понеделник Варна ще е в криза с боклука, която ще засенчи дори тази в София", заяви Благомир Коцев.

Според кмета проблемът е изцяло политически и е свързан с работата на Общинския съвет, където той не разполага с мнозинство. Благомир Коцев посочи, че председателят на Комисията по благоустройство и комунални дейности Мартин Златев отказва да свика заседание за разглеждане на документа. Без одобрена план-сметка общината няма юридическо право да извършва плащания към сметопочистващите фирми, което автоматично би спряло тяхната работа от началото на следващия месец.

Обвинения за скрити интереси

Градоначалникът не спести критики и към състава на ресорната комисия, като ги свърза с бизнесмена Даниел Славов – Дънката. Според Благомир Коцев блокажът е целенасочен и цели да дестабилизира управлението на града за сметка на частни интереси.

Единственият шанс за избягване на кризата е включването на план-сметката като извънредна точка в дневния ред на Общинския съвет, който заседава днес и утре. Групата на ПП – ДБ вече е подготвила такова предложение в опит да предотврати спирането на почистването в града.

