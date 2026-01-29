Вирусът Нипа: какво представлява, има ли опасност за България

Вероятно няма риск от глобално разпространение на смъртоносния вирус Нипа, открит в Индия, но страните трябва да останат с повишена бдителност, каза британски експерт, цитиран от "Пи ей мидия"/ДПА.

Проф. Пол Хънтър, специалист по инфекциозни заболявания от Университета на Източна Англия, отбеляза, че откриването на вируса Нипа у човек, който преминава държавни граници, може да бъде трудно заради продължителния инкубационен период преди появата на симптомите.



Индийските власти съобщиха, че вече са овладели огнището на вируса, след като от месец декември насам 2 случая на заразата бяха потвърдени в източния щат Западен Бенгал. Няколко азиатски държави засилиха медицинските проверки и наблюдението на летищата за пристигащите от Индия.

Всички контактни лица на двамата заразени в Индия са поставени под карантина и са изследвани, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

„Въпреки че вирусът Нипа причинява много сериозна инфекция, вероятността от глобално разпространение е ниска, тъй като рискът от предаване от човек на човек е малък. Показателят R0 (брой хора, на които един заразен може да предаде вируса) е под единица. Все пак не можем да бъдем спокойни, тъй като, както видяхме наскоро, някои вируси могат да мутират и да станат по-заразни. Освен това дългият инкубационен период затруднява откриването по границите“, каза проф. Хънтър.

Инфекцията, причинена от вируса Нипа, води до висока смъртност и е регистрирана и преди в части от Азия, отбелязва ДПА.

Според Агенцията за здравна сигурност на Великобритания (UKHSA) рискът за повечето хора остава сравнително нисък, но е важно те да бъдат информирани за вируса, особено пътуващите в засегнатите райони. До момента не са регистрирани случаи на заразени във Великобритания.

Експертите посочват, че Нипа може да се предава от животни на хора, както и чрез заразена храна или директен контакт между хора.

Вирусът е идентифициран за първи път през 1999 г., когато е открито огнище на заразата сред свиневъди в Малайзия и Сингапур, припомня ДПА.

Плодоядните прилепи подпомагат циркулацията на вируса, но според Агенцията за здравна сигурност на Великобритания има доказателства, че Нипа заразява и други животни – свине, кучета, котки, кози, коне и овце.

Симптомите обикновено се проявяват от четири до 21 дни след инфекцията, като болестта започва внезапно с грипоподобна симптоматика или с температура. Може да се развие и пневмония или други респираторни проблеми.

Най-сериозните усложнения са енцефалит (възпаление на мозъка) или менингит, което обикновено се появява от третия до 21-вя ден след заразяването.

Смъртността сред заразените варира от 40 до 75 процента, а оцелелите могат да останат с трайни увреждания, включително постоянни гърчове или личностни промени.

Страни, в които и преди са били регистрирани огнища на Нипа, са Индия, Бангладеш, Малайзия, Филипините и Сингапур, припомня ДПА.

