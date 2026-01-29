Рецепта за бърз обяд с ориз, сушени домати в зехтин и пилешко месо

В забързаното ежедневие често търсим идеи за обяд, които да са едновременно бързи, вкусни и засищащи. Комбинацията от ориз, пилешко месо и сушени домати в зехтин е отлично решение – приготвя се лесно, не изисква много продукти и се впечатлява с балансиран вкус и аромат. Това ястие съчетава класически съставки с лек средиземноморски акцент, благодарение на сушените домати и зехтина.

Необходими продукти:

1 чаша ориз (бял или басмати)

300–400 г пилешко филе

6–8 сушени домата в зехтин

2 с.л. зехтин (може и от това на доматите)

1 малка глава лук

2 скилидки чесън

2½ чаши вода или пилешки булон

Сол и черен пипер на вкус

По желание: риган, босилек или мащерка

Начин на приготвяне:

Пилешкото месо се измива, подсушава и нарязва на хапки. В дълбок тиган или тенджера се загрява зехтинът и в него се запържва ситно нарязаният лук до прозрачност. Добавя се чесънът и се разбърква за кратко, докато освободите аромата си.

Следва добавянето на пилешкото месо, което се запържва до побеляване от всички страни. Към него се прибавят нарязаните на ивици сушени домати, които придават характерен вкус и лека киселинност на ястието.

Оризът се измива добре и се добавя към останалите продукти. Разбърква се за 1–2 минути, след което се залива с вода или булона. Подправя се със сол, черен пипер и подправки по избор. Ястието се оставя да къкри на умерен, докато оризът поеме течността и омекне.

Сервиране и съвети:

Готовият ориз с пилешко и сушени домашни може да се сервира самостоятелно или със свежа зелена салата. По желание може да се поръси с настърган пармезан или пресни подправки за още по-богат вкус.

Този рецепт е отличен пример как с няколко прости съставки може да се приготви пълноценен и апетитен обяд за цялото семейство – бързо, лесно и без излишни усилия.

