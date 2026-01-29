Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна

Бившият министър на правосъдието Крум Зарков обяви, че ще се включи в битката за лидер на БСП.



"Мисля че съм длъжен. В БСП се появиха различни визии за начина, по който партията ни да продължи. Една от тези визии е за радикална промяна, не просто прегрупиране. Не просто смяна на една личност с друга. А цялостно преосмисляне - на поведението на БСП, на смисъла ѝ на съществуване, на необходимостта ѝ за българските граждани. Доколкото виждам, че много хора са на тази вълна - мога да кажа, че съм този кандидат", посочи Зарков.

По думите му радикалната промяна е единствената възможна, "за да не се окажем в ситуация, в която лявата политическа мисъл няма нито един представител в нито една институция".

Атанас Зафиров се държи по-честно от други, които бяха около него. Той и до ден днешен твърди, че не е допусната грешка с влизането ни в това управление. И че нещата не са се случили както си ги е представял, но това не е по вина на грешните решения. Други около него, които подкрепяха тази политика, започват по един доста неубедителен начин да взимат завоя. Всеки трябва да бъде чут, дори Зафиров. Но той трябва да разбере, че той не може да продължи да бъде председател на БСП, ако счита, че тя има бъдеще, допълни още Крум Зарков.

"Конгресът и смяната на ръководството е единственият валиден начин да стигнем редиците за избори", смята той.

Бившият секретар на президента Радев коментира и слизането му на партийния терен.

Ако БСП беше останала на позицията си през последните години, може би на г-н Радев нямаше да му се наложи да слиза от президентството. Няма Румен Радев да претопи БСП. Това, което се случва и ще се случва на БСП, ще бъде плод на усилията на самата БСП. Ако БСП предприеме необходимите мерки и наистина осъзнае своята отговорност - тя има път напред със или без Радев на политическия терен, заяви Зарков в ефира на БНТ.

Според него в битката с олигархията БСП може да има ползотворна роля, но "трябва да се позиционира от правилната страна на историята".