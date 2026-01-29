Рекорден брой чужденци учат в българските университети

Броят на чуждестранните студенти в българските висши училища продължава да се увеличава, като през академичната 2024/2025 година те вече съставляват 8.67% от всички действащи студенти. Това показват актуалните данни от проекта на новата Национална карта на висшето образование за 2025 г.. За сравнение, средният дял на чуждестранните студенти в Европейския съюз за 2023 г. е бил 8.4%.

Медицината е най-предпочитаното направление

По-голямата част от чуждестранните граждани, избрали да учат в България, са се насочили към медицинските специалности. Над 59% от всички чужди студенти се обучават в направленията медицина и дентална медицина. В медицинските факултети чужденците дори преобладават, като съставляват 58.6% от всички обучаващи се. Висок интерес се отчита още във ветеринарната медицина (32.5%) и фармацията (15.9%).

Чуждестранните студенти идват от над 120 държави, но почти 90% от тях са от Европа. Най-голям е броят на учащите от Гърция, Великобритания и Германия, които съставляват близо половината от всички чужди студенти у нас.

Предизвикателства и мобилност

Въпреки привличането на чужди кадри, статистиката показва, че над 20 000 български студенти продължават да се обучават в университети зад граница. Най-предпочитаните дестинации за тях са Германия, Австрия и Нидерландия. Само в Нидерландия броят на българските студенти през 2024 г. е достигнал близо 5500 души.

От друга страна, в България има направления като металургия и растителна защита, където студентите са единствено български граждани. Това подчертава специфичния профил на страната ни като водеща дестинация предимно за медицински кадри в рамките на региона.