Костадинов: Най-логично е Андрей Гюров да бъде служебен премиер

Най-логично е Андрей Гюров да бъде служебен премиер, който единствен не е свързан с Пеевски и Борисов. Това заяви пред БТВ лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

И допълни, че другите от "домовата книга", са политически лица.

Костадинов попита защо още не е назначен служебен кабинет, след като оставката на правителството е депозирана преди 2 месеца.

"Готови сме да работим с формацията на Румен Радеве за излизане от ЕС. Но той заяви, че иска да задълбочи евроинтеграцията. Имаме идеологически различия."