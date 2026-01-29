Костадинов: Най-логично е Андрей Гюров да бъде служебен премиер
Най-логично е Андрей Гюров да бъде служебен премиер, който единствен не е свързан с Пеевски и Борисов. Това заяви пред БТВ лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
И допълни, че другите от "домовата книга", са политически лица.
Костадинов попита защо още не е назначен служебен кабинет, след като оставката на правителството е депозирана преди 2 месеца.
"Готови сме да работим с формацията на Румен Радеве за излизане от ЕС. Но той заяви, че иска да задълбочи евроинтеграцията. Имаме идеологически различия."
