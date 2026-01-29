  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +12
Пловдив: +6 / +7
Варна: +7 / +12
Сандански: +8 / +9
Русе: +5 / +10
Добрич: +7 / +12
Видин: +5 / +7
Плевен: +5 / +9
Велико Търново: +5 / +8
Смолян: +0 / +1
Кюстендил: +4 / +5
Стара Загора: +2 / +4

Костадинов: Най-логично е Андрей Гюров да бъде служебен премиер

  • Сподели в:
  • Viber
Костадинов: Най-логично е Андрей Гюров да бъде служебен премиер
A A+ A++ A

Най-логично е Андрей Гюров да бъде служебен премиер, който единствен не е свързан с Пеевски и Борисов. Това заяви пред БТВ лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

И допълни, че другите от "домовата книга", са политически лица.

Костадинов попита защо още не е назначен служебен кабинет, след като оставката на правителството е депозирана преди 2 месеца.

"Готови сме да работим с формацията на Румен Радеве за излизане от ЕС. Но той заяви, че иска да задълбочи евроинтеграцията. Имаме идеологически различия."

#Костадинов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?