От офиса на Радев отрекоха спекулациите: „Нашата България“ няма нищо общо с него

Марката „Нашата България“ няма общо с президента (2017-2026 г.) Румен Радев, съобщиха от екипа му.

„Внесената регистрация на партия „Нашата България“ няма общо с Румен Радев“, посочват от пресофиса.

По-рано стана ясно, че марката е запазена от неизвестен човек, пожелал да запази анонимност. Румен Радев използва въпросния израз в обръщението си към народа от 19 януари, в което обяви, че подава оставка. Преди седмица пък, в интервю за БНТ, бившият началник на кабинета му - Иво Христов, определи „Нашата България" като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на президента (2017 - 2026 г.).