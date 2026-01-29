  • Instagram
Тодор Живков влезе в ареста на този ден преди 36 години

Тодор Живков влезе в ареста на този ден преди 36 години
Разследването по делото започна още през 1991 година, като първоначално сред обвиняемите бяха ключови фигури от комунистическия режим: Тодор Живков, Димитър Стоянов, Георги Атанасов, Петър Младенов и Пенчо Кубадински. Те бяха привлечени под отговорност за подбуждане към расова вражда и злоупотреба с власт.

Въпреки сериозността на обвиненията, процесът премина през множество трудности. През 1993 година делото беше внесено в съда, но веднага след това беше върнато за доразследване. През следващите години съдебната система многократно настояваше за разпити на над 450 жертви, включително и на тези, които вече живееха в Турция.

Един от основните проблеми пред прокуратурата се оказа невъзможността да бъдат открити и разпитани голяма част от свидетелите. Бяха изпратени няколко съдебни поръчки до Турция, но те не дадоха резултат. В резултат на това процесът се проточи във времето, докато обвиняемите починаха един по един.

През май 2022 година прокуратурата официално прекрати делото, след като почина и последният обвиняем – бившият премиер Георги Атанасов. Това решение предизвика остри реакции сред сдруженията на бившите лагеристи от „Белене“, които внесоха жалби срещу спирането на разследването.

Решението на Апелативния съд
В края на 2022 година Софийският апелативен съд (САС) отмени постановлението за прекратяване на следствието. Магистратите върнаха делото на прокуратурата за продължаване на процесуалните действия, като подчертаха, че е необходимо да се положат всички усилия за изясняване на историческата истина.

Макар и 36 години по-късно, въпросът за отговорността за събитията от „Възродителния процес“ остава отворен, а юридическата битка продължава в полето на българското правосъдие.

