Продължават консултациите при президента Йотова за служебен премиер

В четвъртък (29 януари) и петък (30 януари) предстои президентът Илияна Йотова да се срещне с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова, както и с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

В сряда (28 януари) Йотова проведе закрити срещи и с управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев и подуправителите на банката - Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров. Дотук единствено Гюров изрази готовност да поеме поста на служебен премиер. "Готов съм да поема отговорността, ако това стане, при ясни принципи и без скрити условия", каза той пред журналисти след срещата с Йотова.

Във вторник (27 януари) президентът Йотова се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която отказа поста на служебен премиер.

За днес графикът на срещите е следният: в 13.00 часа държавният глава ще приеме омбудсмана Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.

Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на БНБ Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – съответно Велислава Делчева, Мария Филипова.

Йотова следва да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер.

В края на 2025 г. президентът (2017 – 2026 г.) Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка. На 16 януари Радев обяви, че страната отива на избори, след като от "Алианс за права и свободи" върнаха третия мандат неизпълнен. Преди това бяха върнати и първите два проучвателни мандата – от ГЕРБ - СДС и от "Продължаваме промяната-Демократична България".