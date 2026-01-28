Месия предсказал Третата световна война още преди век

Третата световна война е предсказана преди век, а пророк предупреждава за „страшен ден“, в който „ще се леят потоци от кръв“.

Ужасяващото предсказание е направено от един от най-известните лидери в човешката история. Става въпрос за Мирза Гулам Ахмад - 9ндийски религиозен водач и основател на движението Ахмадия в исляма, в което членуват близо 20 милиона души. Той твърди, че е бил божествено назначен за Обещания Месия и Имам Махди.

Мирза Гулам Ахмад предупреждава за събития, които ще разтърсят света, включително за възникването на глобални конфликти и разрушения. Той е предупредил по-специално за „земетресения“, които могат да означават ядрена война, пише Daily Mail.

Той казва: „Имайте предвид, че Бог ме е информирал за идването на земетресенията като цяло. Затова знайте със сигурност, че както, в съответствие с пророчеството, е имало земетресения в Америка, а също и в Европа, така ще се случат и в различни части на Азия, а някои от тях ще бъдат като Страшния съд.“

„Ще има смърт в такъв голям мащаб, че ще се леят потоци от кръв. Дори птиците и тревопасните животни няма да избегнат тази смърт. Такова разрушение ще обхване Земята, каквото не се е случвало, откакто е създаден човекът. Повечето места ще бъдат обърнати с главата надолу, сякаш никога не са били населявани“, добавя той.

Пророчеството гласи още: „Ще има и други ужасни бедствия, както на небето, така и на земята, дотолкова, че всеки разумен човек ще осъзнае, че те не са обикновени явления и няма да се намери и следа от тях в книгите по физика или философия. Тогава хората ще бъдат обзети от тревога и ще се чудят какво ще се случи? Много ще бъдат избавени, а много ще загинат. Тези дни са близо, наистина са на вратата, когато светът ще стане свидетел на зрелището на Страшния съд“.



