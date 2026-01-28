Хиновски предлага радикална промяна в енергинта система: Бедните плащат по-малко, богатите - колкото ползват

Българската енергийна система се нуждае от дълбоки и радикални промени, а не от козметични решения. Това заяви Иван Хиновски от Българския енергиен и минен форум, който представи основните акценти от подготвена от експертен екип енергийна програма.

По думите му програмата включва над 20 ключови предложения, като сред водещите приоритети са преструктурирането на държавни енергийни дружества и превръщането им в публични акционерни компании с по-висока прозрачност. Част от мерките предвиждат и трансформация на Българския енергиен холдинг от финансов в оперативен холдинг с концентрация на стратегически активи, важни за сигурността на системата.

Сред основните акценти е и „Топлофикация София“, за която Хиновски представи модел за преструктуриране и работа при пазарни условия, но под държавен контрол. По думите му проблемите са концентрирани основно на входа на производството на топлинна енергия и в мрежите, където се натрупват най-големите загуби.

Програмата включва и предложение за нова тарифна система за електроенергията. Идеята е премахване на плоското тарифиране и въвеждане на по-справедлив модел, при който домакинствата с по-ниско потребление да плащат по-ниски цени, а потребителите с високо потребление да поемат реалните си разходи.

Сериозен фокус е поставен върху развитието на възобновяемите енергийни източници, като Хиновски предупреди за рисковете от прекомерната концентрация на големи фотоволтаични паркове. Според него системата става трудно управляема и уязвима при аварийни ситуации, тъй като големите фотоволтаици не участват в регулирането на честотата. Изключването на една такава мощност може да доведе до каскадни сривове в енергийната система.

Затова програмата подкрепя въвеждането на лимити за големите фотоволтаични проекти и насърчаване на малки покривни инсталации. Предлага се и нормативна рамка, която да не спира зелената трансформация, а да я преформатира така, че да гарантира сигурност и стабилност.