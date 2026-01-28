Делегация от евродепутати пристига у нас: "Съдебната система в България е корумпирана":

Делегация от европейски депутати пристига тази вечер в България, за да подготви доклад за състоянието на върховенството на правото у нас.

Тя се ръководи от Валери Айе, председател на групата на европейските либерали "Обнови Европа" в Европарламента.

В делегацията не са включени български евродепутати, за да не влияят на подаваната от София информация.

Съдебната система в България е корумпирана, заяви Валери Айе, преди да тръгне към София.

„От олигарсите, в частност от господин Пеевски, който ако правилно съм разбрала, дърпа конците. Това е голям проблем. За българите и за европейската демокрация“, каза Валери Айе.

Какви са червените линии за европейските либерали, които българските им членове би трябвало да имат предвид в предизборната ситуация у нас?

„Никаква толерантност, никакъв компромис с Русия на Путин. Всеки ден в европарламента осъждаме позициите на Виктор Орбан и на Роберт Фицо, които защитават интересите на Путин“, заяви Айе.

Възможна ли е коалиция с доскорошния президент Румен Радев на български членове на европейската формация на либералите?

„Всички усилия, които Европа полага в момента – за своя самостоятелен отбранителен капацитет, да заеме самостоятелно място като сериозен геополитически играч, биват осмивани от доскорошния ни президент Румен Радев“, заяви Никола Минчев, евродепутат от групата „Обнови Европа“.

„По отношение на вътрешнополитическите му позиции – да той в момента се заявява като борец срещу мафията, но от това, което аз съм виждал от последните девет години, трябва да кажа, че ми изглежда по-скоро банкетно. Т.е. аз не го виждам като потенциален партньор“, каза още Минчев.

От пресцентъра на "Продължаваме промяната", заявиха за bTV, че подкрепят мнението на евродепутата Никола Минчев, че не вижда Румен Радев като потенциален партньор.

Срещите на делегацията на Европейския парламент у нас започват в четвъртък, 29 януари.



