Сръбските превозвачи са блокирали 20 гранични пункта

Държавното предприятие „Пътища на Сърбия“ съобщи, че по информация на Управлението на граничната полиция излизането и влизането на товарни превозни средства в Сърбия е блокирано на 20 гранични пункта.

Блокирани са граничните пунктове Батровци, Шид, Богоево, Бачка Паланка, Бездан, Нештин, Хоргош, Келебия, Бачки Брег, Вършка чука, Градина, Стрезимировци, Рибарци, Мокране, Сръбска Църня, Ватин, Калуджерово, Джердап, Прешево и Прохор Пчински, съобщи телевизия N1, цитирана от БГНЕС.

За трети пореден ден е блокиран товарният граничен пункт Батровци. Шофьорите на камиони заявяват, че блокадата ще продължи, докато исканията им не бъдат изпълнени.

По думите им ситуацията не е лесна, но няма да се откажат, защото не искат нищо, което не им принадлежи, а настояват единствено за правото си да работят свободно.

Шофьорите са недоволни от новата система за влизане и излизане от ЕС. Те посочват, че тя е ограничила престоя им в държавите от Шенгенското пространство и че работните им места са застрашени.

Поради тази причина те призовават Европейската комисия да реагира и да намери решение. Шофьорите на граничния пункт Батровци бяха посетени от министъра на транспорта и от председателя на Сръбската търговско-промишлена камара.

Те ги увериха, че държавата стои зад тях и че се работи по решаването на проблема им в сътрудничество с Брюксел.



