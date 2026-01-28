Правната комисия реши: Броят на изборните секции в чужбина да се ограничи до 20
Правната комисия в Народното събрание прие предложението на „Възраждане“ за ограничаване на броя на изборните секции извън страната до 20. Искането не засяга секциите, разположени в дипломатическите и консулските представителства, които ще продължат да функционират.
Идеята на „Възраждане“ получи подкрепата на депутатите от ГЕРБ и „Има такъв народ“.
Още по темата:
- » На извънредно заседание: Правната комисия разглежда промени в Изборния кодекс
- » Данните от КПК да отидат в ДАНС, реши правната комисия на НС
- » На извънредно заседание на правната комисия: Отхвърлиха 100% машинен вот на изборите
Коментирай
Най-четено от Политика
Последно от Политика