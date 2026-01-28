Правната комисия реши: Броят на изборните секции в чужбина да се ограничи до 20

Правната комисия в Народното събрание прие предложението на „Възраждане“ за ограничаване на броя на изборните секции извън страната до 20. Искането не засяга секциите, разположени в дипломатическите и консулските представителства, които ще продължат да функционират.

Идеята на „Възраждане“ получи подкрепата на депутатите от ГЕРБ и „Има такъв народ“.







