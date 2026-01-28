"Хамас" е готова да предаде управлението на Газа на палестински технократичен комитет

  • Instagram
Pixabay
"Хамас" заяви, че е готова да прехвърли управлението на Ивицата Газа на палестински технократичен комитет. Същевременно палестинската групировка настоя граничният пункт „Рафах“ да бъде напълно отворен в рамките на дни.

„Протоколите са подготвени, документите са завършени и са създадени комитети, които да надзирават предаването, като гарантират пълен трансфер на управлението в Ивицата Газа във всички сектори към технократичния комитет“, заяви говорителят на "Хамас" Хазем Касем пред АФП.

Той добави, че граничният пункт между Газа и Египет „трябва да бъде отворен и в двете посоки, с пълна свобода на излизане и влизане в Ивицата Газа, без каквито и да било израелски пречки“.

15-членният Национален комитет за администрацията на Газа (NCAG) представлява екип от палестински технократи, създаден като част от подкрепеното от САЩ споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври.

Комитетът е натоварен с управлението на ежедневните дейности в следвоенна Газа и ще работи под надзора на т.нар. „Съвет за мир“, оглавяван от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Очаква се NCAG, ръководен от бившия заместник-министър на Палестинската власт Али Шаат, да влезе в ивицата Газа след повторното отваряне на граничния пункт „Рафа“ на границата с Египет.


