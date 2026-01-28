Откриха мъртви брат и сестра в къща в центъра на Враца
Телата на възрастни мъж и жена са открити в къща в центъра на Враца, съобщи местната агенция BulNews.
Сигналът е подаден в ранния следобед от жена, която съобщила, че не е виждала съседите си от известно време.
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
Районът около улица "Поп Сава Катрафилов", която се намира на метри от Червения площад, е отцепен.
Пристигналите криминалисти са разбили вратата на къщата, а вътре са открити телата на възрастни мъж и жена, които са брат и сестра.
По данни на съседите, те живеели заедно в къщата и имали психични проблеми.
Извършва се оглед, който трябва да установи причините за смъртта на двамата.
