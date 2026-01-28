Екипът на Румен Радев: Внесената регистрация на партия "Нашата България" няма общо с него

"Внесената регистрация на партия "Нашата България" няма общо с Румен Радев", съобщиха от пресофиса на подалия оставка президент.

Както вече съобщихме, в Патентното ведомство вчера е подадена заявка за запазване на име на партия "Нашата България".

Заявителят засега не е публикуван.

Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката, са политически рекламни услуги, наемане на политически сътрудници, събиране на политически статистически данни, набиране на средства за политически цели, съвети в областта на политиката, услуги за политическо лобиране, политически услуги, организиране на политически срещи, политически комуникационни услуги, политически информационни услуги, политическо консултиране, консултиране за политически кампании, политически изследвания и анализи.

По подобен начин са регистрирани като марки всички основни партии.

Преди седмица бившият началник на кабинета на Радев Иво Христов определи това име като подходящо за бъдещата политическа формация на подалия оставка президент.

Самият Радев използва израза "нашата България" в обръщението си към народа на 19 януари, в което обяви, че подава оставка. Той още не е обявил по какъв начин ще се включи в партийната политика.

Очаква се той да конкретизира намеренията си за влизане в партийната политика в петък вечер в предаването "Панорама" по БНТ.