Путин покани Зеленски в Москва, гарантира му 'сигурност'

Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков потвърди, че украинският президент Володимир Зеленски може да пътува до Москва за директни разговори с руския президент Владимир Путин, като по време на визитата му са осигурени гаранции за сигурност. Ушаков заяви, че Путин многократно е подчертавал готовността си да се срещне със Зеленски в Русия, ако украинският лидер е съгласен.

Възможността за такава среща е обсъждана няколко пъти в предишни дискусии между президента на САЩ Доналд Тръмп и Путин, като според медиите, Тръмп е насърчавал Кремъл да обмисли опцията. Ушаков отбеляза, че Москва никога не е отхвърляла идеята за директен контакт.

Украинският външен министър Андрий Сибиха посочи, че Зеленски е готов да се срещне лично с Путин, за да реши два критични въпроса в текущите мирни преговори: териториалните спорове и бъдещия контрол над руско-окупираната Запорожка АЕЦ. Въпреки това Зеленски по-рано отхвърли среща в Москва, определяйки я като тактика за забавяне от страна на Путин, и настоя за неутрално място или самия Киев като по-подходящ вариант.

Това развитие се случва на фона на засилващи се дипломатически усилия между Украйна, Русия и САЩ, като следващият кръг от преговори е насрочен за 1 февруари. Старши американски служител отбеляза, че директна среща между Зеленски и Путин, евентуално с участието на Тръмп, остава възможна, въпреки че предишни опити многократно са се проваляли.

През 2025 г. Зеленски покани Путин в Истанбул за мирни преговори, като предложи тристранна среща с Тръмп, но Кремъл изпрати малка делегация. След последвалата среща в Аляска с Тръмп, Кремъл отрече да е постигнато официално споразумение. Тръмп публично заяви, че Путин избягва директни разговори със Зеленски поради лична враждебност.

Последната лична среща между Зеленски и Путин се състоя в Париж през декември 2019 г. по време на преговорите в т.нар. Нормандски формат, като след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. пряк контакт не е имало.