На извънредно заседание: Правната комисия разглежда промени в Изборния кодекс

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси се събра извънредно, за да обсъжда проекти за промени в Изборния кодекс.

Едното предложение е на партия "Възраждане" и предвижда в страните извън ЕС да бъдат разкривани не повече от 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства.

От "Възраждане" мотивират предложението с увеличаващия се брой секции в Турция, като, според партията, вотът там подменя волята на българските избиратели в страната.

След пререкания в дневния ред на правната комисия беше включено и предложение за промяна в Изборния кодекс, внесено от коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България".

То предвижда да бъде въведено гласуване изцяло с машини, което да отпечатват протоколи и с тях да бъдат отчитани резултатите от вота.

Заседанието започна със спорове и искане то да не се провежда. От МЕЧ оттеглиха подписите си и настояха заседанието да се преустанови, тъй като вече няма основания за свикването му. Въпреки това проверка показа, че кворум има – 13 депутати от ГЕРБ-СДС, "Възраждане", ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН се регистрираха.

Какво предвиждат внесените законопроекти:

Законопроектът на "Възраждане" предвижда в страни, които са извън ЕС, да се разкриват до 20 избирателни секции, извън дипломатическите и консулските представителства.

Петър Петров посочи, че на последните парламентарни избори през 2024 г. в Канада са гласувал 2700 души в общо 15 секции, в които са включени и дипломатическите представителства.

"Считаме, че най-голямата опасност за демокрацията у нас е етническият и зависимият вот, затова с този законопроект искаме да се ограничи това влияние и контролираният вот", подчерта депутатът.

По думите му също всяка година 5500 души от Турция получават българско гражданство, съответно право да гласуват.

Законопроектът на ПП-ДБ предвижда възстановяване на пълния капацитет, функционалност на съществуващите машини т.е. да се възстанови машинният протокол, машините да не са само принтери.

"Предлагаме да се отчита машинно резултатът - да се разпечатва протокол от машината и 100 % контролно преброяване на машинните разписки", разясни Надежда Йорданова. Това, според нея, изключително много ще улесни работата на комисиите в края на изборния ден, ще се подобри значително целият процес.

"Настояваме да бъде върнат машинният протокол, правя го със съзнанието, че се прави непосредствено преди предсрочните избори", добави тя.