FT: Евролидерите са принудени да обмислят "немислимия" вариант за НАТО без САЩ

След конфликта с Вашингтон по повод Гренландия европейските лидери са принудени да обмислят "немислимия" досега вариант за излизане на САЩ от НАТО. Това съобщи вестник Financial Times.



Според изданието, от момента на създаването си Организацията на Северноатлантическия договор се е основавала "на игра на доверие". Предполага се, че всяка държава, и преди всичко САЩ, ще защитава съюзник, подложен на нападение. Подобно доверие "вече беше сериозно подкопано“ от многократно изразените от президента на САЩ Доналд Тръмп съмнения в полезността на НАТО и "отказа на Америка от задълженията за взаимна отбрана“, се посочва в публикацията.



Бившият постоянен представител на САЩ в алианса (2009-2013) Иво Даалдер счита, че заплахите на Тръмп да завземе Гренландия, която е част от Дания, са провокирали "най-дълбоката криза“ в 77-годишната история на Северноатлантическия алианс.



Според Рейчъл Елхюс, директор на лондонския кралски институт за изследване на въпросите на сигурността и отбраната (Royal United Services Institute, RUSI), "щетите вече са нанесени и несигурността по отношение на надеждността на ангажиментите на САЩ сега е в основата на трансатлантическите отношения“.



Според FT, някои европейски чиновници са започнали да "настояват за по-активно обсъждане на архитектурата на сигурността на континента“. "Нуждаем се от ясна стратегия за това как да заменим от материална гледна точка всички тези американски възможности – това, което те наричат материална отбранителна готовност“, заявява пред вестника еврокомисарят по въпросите на отбраната и космоса Андрюс Кубилюс.



"Необходимо е също така да обсъждаме много по-активно нашето разбиране за институционалната отбранителна способност – това, което можем да наречем европейската опора на НАТО“, продължава той. "Тези дискусии също трябва да стават все по-интензивни“. "Сега е най-подходящият момент, точно това трябва да направим“, добавя Кубилюс.



