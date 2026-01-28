Снимка на Путин с Тръмп в Белия дом разтърси САЩ
Рамкирана снимка на президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, изложена в Белия дом, предизвика недоумение преди новите опити за преговори за мирно споразумение за Украйна, които започват по-късно тази седмица.
Кореспондентът на PBS в Белия дом, Елизабет Ландърс, публикува във вторник изображение на Путин и Тръмп, стоящи заедно в обединената база „Елмендорф-Ричардсън“ в Аляска, рамкирано и окачено на стената в близост до Западното крило.
Двамата лидери се срещнаха във военната база в Анкъридж през август 2025 г. Тръмп буквално разстла червения килим за руския лидер и беше заснет да го поздравява топло. За много украинци срещата на върха беше индикация, че разкъсваната от война страна бива изтласкана в периферията от най-важния си съюзник и че Белият дом отново се е приближил повече до Москва, отколкото до Киев.
Рамкираната снимка е поставена над друга снимка на Тръмп с едно от неговите внучета.
„Поставяне на Путин над американския народ и собственото му семейство“, заяви в отговор на публикацията Марк Уорнър от Демократическата партия във Вирджиния, заместник-председател на сенатската комисия по разузнаване - „Почти твърде буквално“.
