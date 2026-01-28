НС създава единен национален регистър на ел.тротинетките

ародното събрание прие окончателно промени в Закона за движението по пътищата, който въвеждат единен национален регистър за индивидуални електрически превозни средства - така наречените тротинетки.

Регистърът ще се поддържа от Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" и ще съдържа информация за собственика, марката, модела, серийния номер, мощността на електродвигателя, максималната конструктивна скорост и масата на превозното средство.

Законът предвижда изграждането на единна автоматизирана информационна система, която ще позволява на всички общини да регистрират тротинетки по единен стандарт, без да е необходимо да изготвят собствени наредби.

Ще се поставят и автоматизирани технически средства и видеонаблюдение върху светофарни уредби, с което се очаква по-добър контрол върху нарушителите и намаляване на пътнотранспортните нарушения като преминавания на червен сигнал или забранени маневри.