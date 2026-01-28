Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. След отказа на председателя на парламента Рая Назарян, управителя на БНБ Димитър Радев, двамата подуправители на централната банка Петър Чобанов и Радослав Миленков да поемат длъжността, срещите на "Дондуков 2" завършват за днес с разговор с третия подуправител на БНБ Андрей Гюров. Той е ръководещ управление „Емисионно“ и член на УС на БНБ.
Срещата между президента Илияна Йотова и Гюров беше закрита за медиите.
„Споделих с президента, че съм готов да поема отговорността и поста, ако това стане при ясни принципи, без скрити условия”, каза Гюров.
Припомняме, че длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10. На 29 януари, в 13 ч. държавният глава ще приеме омбудсмана Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.
На 30 януари пък Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата - Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.
